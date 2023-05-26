Роскошь и минимализм

«Коммерсантъ Стиль» — о новых игроках на парфюмерно-косметическом рынке — марках нишевой парфюмерии из разных стран.

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Psychotic London

Парфюмерная марка, основанная в Лондоне Шата Ломтадзе: линия состоит из шести ароматов, каждый из которых был создан под руководством Селин Эллена, дочери парфюмера Hermes Жан-Клода Эллена. Основной акцент сделан на розу (ее видно и на логотипе), как самом английском цветке, по мнению создателей. Ароматы не делятся по гендерному признаку и звучат с максимально необычным акцентом. Так, Forbidden Rose имеет горьковатый привкус, Frozen Liquid пахнет свежестью утра, а In The Blood — кожей после секса.

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Atelier Materi

Новый французский бренд, который придумала Вероник Ле Бихан. Она соединяет в своем творчестве (а именно так она видит свое парфюмерное «ателье») парфюмерию, дизайн и архитектуру. Ее цель — трансформировать природный материал, раскрыть его красоту в самых неожиданных аспектах, поэтому она строит ароматы на сочетании классического парфюмерного мастерства и современных тенденций. В основе каждого из них лежит один натуральный компонент — известный или экзотический. В коллекцию марки входит семь ароматов с заглавными нотами помелло, сандала, амбры, ириса.

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Royal Crown

Бренд нишевой парфюмерии из Италии. Марка была основана в 2008 году Антонио Висконти Мартино, наследником семьи Висконти (флорентийского мастера по изготовлению перчаток для Екатерины Медичи), который вместе со своими дочерями, Валентиной и Николеттой, продолжает заниматься компанией. Дизайн флакона и сами ароматы разработаны владельцем, а каждая коробка Royal Crown упаковывается вручную. У бренда несколько линий: Novelties, Masterpiece, Classic, Prestige, Oud Collection, Imperium — все выглядят так, как и стоят,— дорого.

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Ирина Кириенко