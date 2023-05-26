«Евраз» выпустил в Нижнетагильский пруд более 1 тыс. мальков белого толстолобика

«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») выпустил в Нижнетагильский городской пруд более 1 тыс. мальков белого толстолобика. В пресс-службе компании отметили, что на мероприятия по биоразнообразию ежегодно выделяется более 10 млн руб.

Белые толстолобики были выращены Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главрыбвод». Этот вид рыб питается микроводорослями и растительными остатками, очищая водоемы. Перед тем, как выпустить рыб, специалисты проверили качество воды в пруду, наличие в нем кормовой базы и других популяций рыб.

«Экологическая программа "Евраз НТМК" по расширению биоразнообразия предполагает несколько направлений: выпуск рыбы в Нижнетагильское и Леневское водохранилища, выпуск в прудки-отстойники высших растений - эйхорнии и пистии, которые помогают очищать воду. Высадку микроводоросли хлореллы в тагильские водоемы для улучшения водно-химических процессов и создания кормовой базы для рыб»,— заявил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

«Евраз НТМК» для защиты окружающей среды также проводит модернизацию оборудования. Например, сейчас на предприятии полностью обновлено доменное производство, ведется замена аспирационных установок в конвертерном цехе и на коксохимическом производстве. На снижение нагрузки на окружающую среду направлено уже более 4, 4 млрд руб.

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