Более 30 стран подтвердили участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Участие в Международном фестивале университетского спорта 2023 года в Екатеринбурге предварительно подтвердила 31 страна. Об этом заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

«Это Латинская Америка, Африка, Азия. Знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Ожидаем большую команду из Китая. Я думаю, хорошим результатом будет, если заявится 30-35 стран-участников. Но мы не гонимся за количеством вымпелов, потому что у нас не соревнования между странами, а студенты, представляющие разные университеты. Есть страны, которые планируют привезти несколько университетов. Есть те, откуда один университет едет»,— пояснил господин Чернов.

По его словам, всего планируется 4 тыс. участников, из них около 2 тыс. представителей других стран, включая тренеров и врачей. «Спортсменов ожидается до 3,5 тыс. человек»,— уточнил Александр Чернов.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Соревнования состоятся по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

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