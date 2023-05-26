Инфляция у всех своя

Центральный банк РФ провел в Нижнем Новгороде общественные консультации с бизнес-сообществом по обсуждению кредитно-денежной политики, с 2017 года направленной на удержание инфляции в районе 4% в год. Однако усилия регулятора в создании финансовой стабильности и официальный уровень инфляции мало волновали коммерсантов. Они воспользовались случаем, чтобы высказать представителям ЦБ все свои проблемы как со ставками по кредитам, так и колебаниями курса рубля по отношению к валютам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородцы узнали о таргетировании инфляции Банком России

Фото: ВВГУ ЦБ РФ Нижегородцы узнали о таргетировании инфляции Банком России

Фото: ВВГУ ЦБ РФ

Банк России провел в Нижнем Новгороде большие консультации с предпринимателями, чтобы заслушать их оценку кредитно-денежной политики по таргетированию инфляции с 2015 года. Целью ЦБ РФ является поддержание низкой и стабильной годовой инфляции на уровне 4%. По данным регулятора, в 2017-2021 годах, до начала военной спецоперации, в России за счет сдерживания инфляции удалось создать условия для устойчивого роста и диверсификации экономики. Например, сильно поднялось сельское хозяйство. Вместе с тем события 2022 года, по словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, привели не только к скачку цен, но и к заметному подъему инфляционных ожиданий на уровни до 2017 года. Он отметил, что грамотная политика регулятора и накопленное в предыдущие годы доверие общества позволило в прошлом году довольно быстро, за семь месяцев, снизить ключевую ставку Центробанка с 20% до 7,5%. Цель Центробанка остается прежней – стабилизировать инфляцию на уровне 4%, «заякорив» инфляционные ожидания.

Представители бизнеса не стали оценивать усилия ЦБ и вспоминать о прошлом.

Многие говорили, что их вообще не интересует официальный уровень инфляции в 4%, так как в их делах картина совершено иная.

Гендиректор сети клиник ГК «Персона» Юрий Коваленчик отметил, что в их бизнесе цены росли минимум на 5-7% в год, в 2022 году стоимость услуг выросла не менее чем на 10-15%, в том числе за счет повышения зарплат и приобретения дорожающего импортного оборудовании и расходников. Иван Разуваев из областной Торгово-промышленной палаты посетовал, что тарифы естественных монополий повышаются для промышленных предприятий далеко не на 4%. Чтобы купить импортное оборудование по «окольным путям» заводы переплачивают посредникам по 30-60%, а колоссальный кадровый дефицит рабочих специалистов в Нижегородской области толкает вверх и фонд заработной платы.

«Больше всего промышленность интересуют доступные дешевые кредиты»,— сказал он.

Гендиректор завода «Саратовстройстекло» Петр Сычев отметил, что кроме доступности кредитов им также важен стабильный курс рубля – при продаже продукции на экспорт и зависимости от закупок импортного оборудования колебания рубля по отношению к валютам в ту или иную сторону не дают нормально планировать работу предприятия.

«Население эти 4% и не видело — у каждого человека расчет по своей индивидуальной потребительской корзине, который выше официального уровня инфляции. Мы не жили постоянно в условиях инфляции ниже 4% и никто их на себе не ощущает»,— сказал профессор Казанского федерального университета Игорь Кох. Он считает, что Центробанку вполне возможно поставить более высокую цель в 5-6% годовой инфляции — это не повлияет на ее восприятие обществом, но даст людям больше возможностей для инвестирования.

Директор АН «Чекни» Анатолий Рябинин назвал шоком для граждан рост цен на недвижимость в два раза, считая, что скачок цен спровоцировал значительный рост доступных ипотечных кредитов при отсутствии адекватного спросу предложения на рынке.

Предприниматели из других регионов Приволжья также жаловались на рост своих затрат и издержек, не соотносящийся с заявленным уровнем инфляции. Как отметил представитель кировской фармацевтической фабрики «Нанолек» Сергей Толстобров, частный бизнес ждет от государства и Центробанка «стабильности и доверия, которого ему не хватает» и поэтому хорошо, что регулятор начал напрямую общаться с предпринимателями.

Представители Банка России подробно объясняли им процессы, влияющие на стоимость денег и товаров. По итогам зампред ЦБ Алексей Заботкин пошутил, что участники слушаний наговорили мнений и пожеланий на «множество человекочасов» анализа. Обратная связь с общественностью и бизнесом должна помочь Банку России при подготовке Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов — регулятор продолжит встречи в регионах и сбор предложений до 30 июня.

Иван Сергеев