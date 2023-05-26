Лавров: Россия готова поставлять оружие в Сомали для борьбы с терроризмом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова удовлетворять потребности армии Сомали в оружии для ее операций против террористов. Он также призвал начать снимать санкции ООН со страны.

«Военно-техническое сотрудничество: мы вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбы с террористами и экстремистами, которые все еще сохраняются на территории этой страны. Имею в виду такие группировки, как "Аш-Шабаб" и "Аль-Каида" (запрещена в РФ)»,— сказал господин Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сомали Абширом Омаром Джамой (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Лавров также сообщил, что Москва продолжит помогать в подготовке сотрудников для национальной полиции Сомали. Также, по его словам, российский бизнес готов сотрудничать с Сомали в сферах энергетики и полезных ископаемых.

Господин Лавров добавил, что санкции Совета безопасности ООН против страны устарели. «Считаем важным начать снимать постепенно те санкции, которые в свое время были объявлены. Они сейчас мешают усилиям правительства Сомали по стабилизации обстановки»,— сказал он.

Абшир Омар Джама заявил, что Россия помогает «поставить на ноги» ситуацию в сфере безопасности, а также поддерживает страну через гуманитарные организации.

Олеся Павленко