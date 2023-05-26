Неизвестные в Омске повредили установленный на набережной танк

Мэрия Омска обратилась с заявлением в полицию о повреждении танка, который установлен на набережной Оми. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ГУ МВД Омской области, обращение составлено вчера, в нем идет речь о «краже элементов танка». Однако когда именно были похищены запчасти и что именно унесли грабители неизвестно. Омские СМИ пишут, что с танка сняли ящики для запчастей и шесть световых ламп. Предварительный ущерб оценивается в 10 тыс. руб.

Также сообщается, что якобы поврежден еще один танк в Омске – в сквере Героев-Авиаторов. Здесь предположительно вандалы разрисовали военную технику.

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Лолита Белова