В Новокуйбышевске выявлены дефекты на детских площадках

В Новокуйбышевске две детские площадки не соответствуют требованиям законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, следует из сообщения городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В ходе проверки выявлены нарушения, выразившиеся в наличии дефектов напольного ударопоглощающего покрытия на двух детских площадках, что ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних,— говорится в сообщении.

Главе города было внесено представление об устранении нарушений, но меры приняты не были. Прокурор города обратился в Новокуйбышевский городской суд с административным исковом о признании незаконным бездействия администрации. Суд удовлетворил исковые требования.

«Исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу»,— отмечают в надзорном органе.

Сабрина Самедова