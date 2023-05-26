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В Новокуйбышевске выявлены дефекты на детских площадках

В Новокуйбышевске две детские площадки не соответствуют требованиям законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, следует из сообщения городской прокуратуры. 

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В ходе проверки выявлены нарушения, выразившиеся в наличии дефектов напольного ударопоглощающего покрытия на двух детских площадках, что ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних,— говорится в сообщении. 

Главе города было внесено представление об устранении нарушений, но меры приняты не были. Прокурор города обратился в Новокуйбышевский городской суд с административным исковом о признании незаконным бездействия администрации. Суд удовлетворил исковые требования. 

«Исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу»,— отмечают в надзорном органе. 

Сабрина Самедова

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