Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Виктору Христенко вручили знак почетного гражданина Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер вручил знак почетного гражданина Челябинской области бывшему председателю правительства РФ Виктору Христенко. Награждение состоялось сегодня на заседании союза промышленников и предпринимателей региона.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Почетное звание уроженцу Челябинска Виктору Христенко присвоено за заслуги в развитии предпринимательства и активное участие в создании благоприятных условий делового климата Челябинской области. Ранее он возглавлял министерство промышленности и торговли РФ, занимал пост заместителя и первого заместителя председателя правительства РФ. С мая 2016 года Виктор Христенко является президентом Делового совета Евразийского экономического союза.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...