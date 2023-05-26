Виктору Христенко вручили знак почетного гражданина Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер вручил знак почетного гражданина Челябинской области бывшему председателю правительства РФ Виктору Христенко. Награждение состоялось сегодня на заседании союза промышленников и предпринимателей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Почетное звание уроженцу Челябинска Виктору Христенко присвоено за заслуги в развитии предпринимательства и активное участие в создании благоприятных условий делового климата Челябинской области. Ранее он возглавлял министерство промышленности и торговли РФ, занимал пост заместителя и первого заместителя председателя правительства РФ. С мая 2016 года Виктор Христенко является президентом Делового совета Евразийского экономического союза.

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