В Крыму задержали следователя полиции по подозрению в шпионаже

В Крыму задержали старшего следователя контрольно-методического отдела СУ МВД по республике по подозрению в возможном шпионаже. Об этом сообщает Lenta.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемый мог быть замешан в продаже данных силовиков украинцам. Информация из различных баз данных, а также сведения о сотрудниках силовых структур были обнаружены в телефоне мужчины при обыске. Выйти на след правонарушителя правоохранителям помог мониторинг комментариев при трансляции прямого эфира президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что следователь призывал нанести удар по Крыму.

«Кроме того, мужчину подозревают в отправке фотографий военных объектов и кораблей, находящихся в Керчи»,— сообщает Telegram-канал BAZA.

Майора МВД уволили 25 мая по причине совершения проступка «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В настоящее время расследование продолжается, проходят допросы.

Анастасия Донскова

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