ФСБ предотвратила террористический акт в Геленджике

В Геленджике при подготовке к террористическому акту задержан сторонник украинских неонацистов, сообщает центр общественных связей ФСБ России. Гражданин России, 1981 года рождения, планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур.

По данным ФСБ, мужчина оборудовал в лесу тайник, где он хранил самодельное взрывное устройство, дома у него были обнаружены компоненты для его изготовления. Также при обыске дома у подозреваемого изъяты инструкции по сборке взрывных устройств, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Максимально наказание по данной статье – 20 лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар