В Уфе при подъезде к остановке столкнулись автобусы «Автомига» и «Башавтотранса»

Сегодня днем в Уфе произошла авария с участием пассажирского транспорта, в котором пострадал ребенок, сообщили в пресс-службах республиканских ГИБДД и прокуратуры.

В Калининском районе на улице Первомайской столкнулись пассажирские автобусы Lotos (маршрут №258), принадлежащий ООО «Автомиг», и ПАЗ госпереводчика «Башавтотранс», который ехал по маршруту №74. При подъезде к остановке Lotos подрезал ПАЗ, последний не уступил дорогу, снес ограждение и наехал на припаркованные на тротуаре автомобили. В результате происшествия пострадала девятилетняя пассажирка ПАЗ. Ее госпитализация не потребовалась. Проверку по факту ДТП начала прокуратура Башкирии.

Влада Шипилова

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