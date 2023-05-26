На охрану резиденций главы Башкирии потратят до 2,5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление №2» ищет подрядчика для охраны резиденций главы Башкирии Радия Хабирова, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 15 июня. Услугу профинансирует бюджет республики.

Согласно проекту контракта, исполнитель должен выставить круглосуточные посты вооруженной охраны на трех КПП недалеко от деревни Вязовка в Кармаскалинском районе Башкирии, на двух КПП на улице Пушкина, 103/1, на Зорге, 55 и в гостинице «Айгуль» в Уфе.

Срок оказания услуг — с 1 июля по 30 сентября.

Венера Хисамова

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