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Дмитрий Азаров выступит с посланием к депутатам и жителям Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам губернской думы и жителям региона 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В послании будут учтены предложения жителей Самарской области, уточняют в пресс-службе. Для этого Дмитрий Азаров встретился с представителями различных отраслей. Участниками встречи стали врачи и учителя, представители промышленности сельского хозяйства, культуры, туризма, волонтерских и молодежных организаций.

«Впервые подготовка этого документа ведется не только с участием отраслевых министерств и ведомств, но и представителей работниками различных отраслей»,– подчеркивают в правительстве региона.

Ани Айвазян

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