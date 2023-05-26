В Ростове -на-Дону пройдет хоккейный турнир «Крылатые игры»

Открытие «Крылатых игр», пройдет в субботу, 27 мая, на ростовской ледовой арене «Айс Арена», сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Фото: www.donland.ru
В первом матче сойдутся новички чемпионата — хоккейные клубы «Локомотив» и «Южный рубеж». В борьбе за кубок также принимают участие команды «Крылья Ростова», «Авиатор». ,
«Крылатые игры» — ежегодный турнир любительских хоккейных команд, организованный хоккейным клубом «Крылья Ростова». Нынешний турнир — пятый по счету.
ХК «Крылья Ростова» — любительская хоккейная команда, основанная в 2015 году при поддержке правительства Ростовской области и губернатора Василия Голубева.