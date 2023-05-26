В Екатеринбурге мужчина жестко избил школьника, смеявшегося над его фамилией

В Екатеринбурге Павел Кокушкин избил 12-летнего мальчика за то, что тот высмеивал его фамилию. По данным Е1.ru, инцидент произошел 24 мая в доме на ул. Родонитовой. Школьник вместе с друзьями шел за Павлом Кокушкиным до дома, смеясь над фамилией. Зайдя в подъезд, мужчина несколько раз ударил ребенка по животу и голове.

В результате у ребенка произошел разрыв селезенки, и его пришлось госпитализировать. Сейчас он в реанимации.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга изданию заявили, что родители мальчика обратились к силовикам на следующий день после инцидента. «Сейчас все участники конфликта установлены. Гражданин, причастный к причинению вреда здоровью пострадавшего, в ближайшее время будет опрошен,— отметили в полиции.

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