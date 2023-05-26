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Отремонтированный участок дороги Азов – с. Александровка – ст. Староминская вступит в строй в июле

В июле будет завершена реконструкция 5,5 км участка дороги Азов – с. Александровка – ст. Староминская, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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Фото: www.donland.ru

Фото: www.donland.ru

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Фото: www.donland.ru

Фото: www.donland.ru

Трасса Азов – с. Александровка – ст. Староминская входит в опорную сеть региональных дорог и обеспечивает межрегиональные связи донского региона с западными районами Краснодарского края и столицейкрая, отмечают в министерстве. Трасса реконструируется поэтапно. В 2021 году уже были отремонтированы два участка общей протяженностью 24 км.

Также в текущем году на данной трассе ведется ремонт участка протяженностью более 12 км. Он должен завершиться до 31 августа, после чего автодорога от Азова до границы с Краснодарским краем будет полностью приведена в нормативное состояние.

Как отмечается в сообщении, данная автодорога является бесплатной альтернативой магистрали М-4 «Дон».

Сергей Иванов

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