В Абинске осудили мужчину за «минирование» пункта полиции и здания суда

В Абинске вынесли приговор местному жителю, сообщившему о ложном минировании пункта полиции и здания судебного участка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в начале декабря прошлого года злоумышленник, будучи нетрезвым, сообщил диспетчеру экстренной службы, что собирается взорвать пункт полиции отдела МВД России по Абинскому району и местный мировой судебный участок № 116. Правоохранители отправились на место, чтобы проверить эти сведения. При осмотре зданий взрывные устройства не были обнаружены. Позже тем же днем мужчина направился в магазин, где сообщил продавцу об огнестрельном ранении. На место прибыл участковый полицейский, которого правонарушитель встретил в боксерской стойке. Злоумышленник угрожал правоохранителю применением насилия и всячески его оскорблял. Мужчину задержали. В его отношении возбудили дело по ч. 3 ст. 207 и ч.1 ст. 318 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма и угроза применения насилия представителю власти).

По совокупности преступлений фигуранта приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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