Ильгиз Гилазов покидает пост главы Верховного суда Татарстана

Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов покидает свой пост. Сегодня, 26 мая, он отработает в должности свой последний день, сообщили в пресс-службе суда.

Господин Гилазов покидает свой пост, так как в этом году ему исполнилось 65 лет. Данный возраст является предельным для судей.

Кто сменил господина Гилазова, пока неизвестно. Новый руководитель суда еще не назначен.

Ильгиз Гилазов занимал пост главы Верховного суда Татарстана с 2011 года. Всего он отработал судьей 36 лет. Свою карьеру он начал в 1987 году.

"Ъ-Казань"