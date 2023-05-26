Пензенские чиновники отчитались о поддержке малоимущих

Социальное управление Пензы распределено 587 социальных контрактов на сумму около 134 млн рублей. По данным пресс-службы, только с начала 2023 года заключено 454 социальных контракта. Из них 111 — по мероприятию «Поиск работы», 233 — по «Осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности» и 113 — по «Иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации». Средства выделяются на различные мероприятия, такие как поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или иные действия, способствующие улучшению положения.

С 2021 года в Пензе действует новая форма оказания государственной социальной помощи — социальный контракт. Это договор между гражданином и органом социальной защиты, по которому государство предоставляет средства на решение проблемы, а гражданин обязуется выполнить определенные условия.

Право на заключение такого договора имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в Пензенской области.

Никита Маркелов