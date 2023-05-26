Гендиректор Пермского порохового завода уволился по соглашению с главой «Ростеха»

Как и предполагали источники «Ъ-Прикамье», генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Сергей Ляшенко покидает занимаемую должность. Приказ об этом подписал 24 мая генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов. Трудовой договор с руководителем ФКП расторгнут по соглашению сторон, исполняющим обязанности гендиректора ППЗ, как и говорили собеседники, назначен Леонид Козлов. Ранее он занимал должность первого заместителя гендиректора предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. ППЗ выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Отставной генерал-лейтенант МВД Сергей Ляшенко возглавил предприятие в конце мая прошлого года по итогам конкурса Минпромторга РФ.

Стоит отметить, что господин Ляшенко заключал трудовой контракт с Минпромторгом, но после передачи ППЗ в оперативное управление структур «Ростеха», кадровые решения на заводе принимает руководство госкорпорации. По данным источников, Сергей Ляшенко может трудоустроиться в структурах ПАО «Мотовилихинские заводы».