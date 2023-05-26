В Петербурге задержали группу подростков за серию нападений

В Красносельском районе Петербурга задержали четверых подростков по подозрению в серии нападений. Пострадавшая утверждает, что они угрожали пистолетом, а затем отняли телефон, пишет 26 мая «Фонтанка».

По данным издания, подростков от 13 до 18 лет задержали на улице Пионерстроя. Среди них три мальчика и 13-летняя девочка. Их доставили в отдел полиции. У самого старшего из задержанных нашли газовый пистолет, в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве.

Молодого человека, у которого изъяли пистолет, отпустили под обязательство о явке. Остальных передали законным представителям.

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