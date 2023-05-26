Земельный участок НПЗ Барабинской выставлен на торги за 364 млн рублей

В Новосибирской области на продажу выставлен участок в Куйбышевском районе, на котором планировалось строительство нефтеперерабатывающего завода «Барабинский». Площадь участка – 186 га, начальная стоимость – 364,5 млн руб. Планируется, что торги состоятся в начале июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

НПЗ «Барабинский» планировалось построить еще в 2013 году. Однако из-за проблем с финансированием реализация проекта откладывалась. Инвестиции в проект изначально заявлялись на уровне 45 млрд руб. Предполагалось, что завод будет производить 1 млн тонн бензинов «Премиум 95» и «Евросупер 98», 381 тыс. тонн зимнего дизтоплива, 744 тыс. тонн летнего дизтоплива, 80 тыс. тонн дорожного битума, 327 тыс. тонн керосинов, 263,1 тыс. тонн сырья для нефтехимии, 80% которой будет экспортироваться.

В августе 2022 году ООО «НПЗ Барабинский» было признано банкротом.

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Оксана Павлова