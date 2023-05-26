В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы ливней, града и шквалистого ветра

В Крыму на период с 26 по 28 мая объявили штормовое предупреждение из-за вероятности гроз, ливней, града и усиления ветра до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

В связи с прогнозом в реках северного предгорья полуострова и на ЮБК ожидается, что уровень воды может подняться на 0,5–1,5 м. Погодные условия формируют опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий на дорогах, в акватории Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Жителей полуострова предупредили об угрозе жизни и здоровью из-за падения рекламных щитов при сильном ветре и обрывов проводов линий электропередачи.

Накануне в Джанкое прошла гроза с градом и сильными порывами ветра.

Анастасия Донскова

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