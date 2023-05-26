Кубанские энергетики переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды

Энергетики «Россети Кубань» переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий на территории региона до конца недели. Об этом сообщает министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта «Россети Кубань» Фото: с сайта «Россети Кубань»

Отмечается, что энергетики сейчас осуществляют усиленный контроль за работой энергообъектов. В филиалах компании в полной готовности находятся порядка 400 бригад: более 1,8 тыс. человек персонала и 770 единиц техники.

В случае необходимости могут быть задействованы свыше 100 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 13 МВт.

По данным синоптиков, 26–28 мая местами в крае ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра 23 м/с. На реках бассейна реки Кубань на юго-востоке края — в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах — ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Михаил Волкодав

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