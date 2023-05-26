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Луганский академический русский драмтеатр имени П.Луспекаева приедет на гастроли в Ростов

Гастроли Луганского академического русского драматического театра имени П.Луспекаева откроются в Ростове 4 июня в Ростовском молодежном театре. Зрителям будет представлен спектакль «Ревизор». Об этом сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

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Фото: www.donland.ru

Фото: www.donland.ru

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Фото: www.donland.ru

Фото: www.donland.ru

Луганский театр также покажет ростовскому зрителю спектакль «Ханума».

Как отмечается в сообщении, гастроли организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Сергей Иванов

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