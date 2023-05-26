Осужденный за мошенничество топ-менеджер ПСК «Волга» остался в колонии

Куйбышевский районный суд Самары отказался менять приговор в отношении заместителя гендиректора ООО «ПСК "Волга"» Романа Кокошникова. Осужденный отбывает наказание в исправительной колонии № 5 за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным суда, заместитель генерального директора ООО ПСК «Волга» совместно с подельниками внес изменения в документацию о работе филиала ОАО «РЖД». В итоге департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары излишне выплатил 27,7 млн руб. Затем Роман Кокошников присвоил эти деньги, установил суд.

В декабре 2021 года Ленинский районный суд Самары признал топ-менеджера виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима.

«Осужденный в колонии привлекается к оплачиваемому труду, однако мер к возмещению причиненного вреда так и не принял»,– сообщают в прокуратуре.

Ани Айвазян