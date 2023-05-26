Четыре компании из Челябинской области попали в санкционный список Японии

Под санкции Японии попали еще четыре компании из Челябинской области. Это АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (Миасс, входит госкорпорацию «Роскосмос»), миасские организации «Папилон» и «Адис», а также челябинское АО «Специальное конструкторское бюро „Тубина“». Расширенные списки опубликованы на сайте МИД Японии.

ГРЦ Макеева включено в перечень из 78 компаний и 17 физических лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию активов. Для СКБ «Турбина», «Папилона» и «Адиса» вводится запрет на экспорт со 2 июня.

Ранее под санкции Японии попали АО «Златоустовский машиностроительный завод» («Златмаш», входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ПАО «Агрегат» в Симе.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте