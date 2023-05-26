На проект ремонта пяти улиц в Уфе выделят до 6,2 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту улиц Галимьяна Тагана, Долгопрудной, Плодородной, Луговой и Фарита Шайнурова в поселке Нагаево, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 6,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 5 июня. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен разработать документацию до 31 августа. В ней он должен предусмотреть как ремонт дорог, так и переустройство коммуникаций (при необходимости).

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте