На участках автодороги М7 в Татарстане ограничили скорость движения

На двух участках автодороги М7 в Татарстане была ограничена скорость движения транспорта до 50 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Это связано с проведением дорожных работ. Они проводятся на участках трассы с 786-го по 794-й км и с 812-го по 824-й км в Высокогорском, Зеленодольском и Пестречинском районах региона. Также там сузили проезжую часть.

Кроме того, локальные ограничения по этим же причинам могут ввести на участках с 1026-го по 1038-й км в Елабужском районе, а также на подъезде к Ижевску и Перми в Менделеевском.

"Ъ-Казань"