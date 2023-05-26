Депутат Госдумы Чернышов показал записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку, как утверждается, главы ЛДПР Владимира Жириновского, который умер в апреле 2022 года. В ней господин Жириновский написал, что, по его мнению, «погубило» бизнесмена Бориса Березовского, а также политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм»,— сказано в тексте записки.

Борис Березовский — российский бизнесмен, а также политик и чиновник. В 2000-х годах после прихода к власти президента России Владимира Путина начал критиковать его политику. В последние годы господин Березовский жил в Великобритании в качестве политического беженца. Умер в 2013 году в городе Аскот недалеко от Лондона.

Григорий Явлинский — российский политик, экс-депутат Госдумы и глава партии «Яблоко». Господин Ялинский несколько раз участвовал в выборах президента России. В 2018 году он набрал 1,05% голосов, заняв пятое место из восьми.

Борис Немцов — российский политик и экс-губернатор Нижегородской области. Некоторое время его считали преемником экс-президента России Бориса Ельцина на его посту. В последние годы жизни активно критиковал Владимира Путина и действующее российское правительство. 27 февраля 2015 года его убили у Большого Москворецкого моста рядом с Кремлем.