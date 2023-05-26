Определен подрядчик благоустройства территории возле стадиона «Динамо»

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы выбрало подрядчика для благоустройства территории, прилегающей к стадиону «Динамо», сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Регион-сервис», предложившее исполнить контракт за 3,8 млн руб. при начальной цене 6,1 млн руб. (дисконт 38%).

Работы необходимо выполнить до 25 августа. Подрядчик должен заменить покрытие из бетонной тротуарной плитки и бордюры со стороны стадиона, прилегающей к улице Заки Валиди и отремонтировать подпорную стенку со стороны Карла Маркса.

ООО «Регион-сервис», согласно «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в марте 2010 года в Дуванском районе Башкирии. Компания специализируется на деятельности туристических агентств. Ее учредителем является Роберт Закоян. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 22,2 млн руб. при выручке 101,3 млн руб.

С 2021 года ООО заключило 25 госконтрактов на общую сумму 124 млн руб.

Венера Хисамова

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