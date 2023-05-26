Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 25 мая провели очередной бизнес-завтрак. Гостями мероприятия стали основатель лаборатории CL LAB и холдинга CL Medical Group, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Феликс Гамзаев и российский актер телевидения, сценарист, телеведущий, продюсер и экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель лаборатории CL LAB и холдинга CL Medical Group Феликс Гамзаев (слева)и один из основателей КубА Клуба Александр Полиди

Фото: Софья Пшеничная Основатель лаборатории CL LAB и холдинга CL Medical Group Феликс Гамзаев (слева)и один из основателей КубА Клуба Александр Полиди

Фото: Софья Пшеничная

Как рассказал представителям бизнес-сообщества Феликс Гамзаев, возглавляемая им клиника активно внедряет новый сервис инновационного генетического анализа «Индивидуальная генетическая карта — CL G.E.N.E.X.23». Проект, по его словам, создан не ради коммерческого интереса, а, скорее, в качестве возможности дать людям исследовать свою генетику. От результатов данного исследования могут зависеть дальнейшие действия человека по предупреждению различных, в том числе смертельных заболеваний. «Анализ дает понимание генетической предрасположенности к тому или иному заболеванию»,— говорит господин Гамзаев.

Но в целом Феликс Шакирович больше говорил о смыслах и ментальности, а также о том, какое количество загадок хранит человеческая природа, используемая в обычной жизни ДНК всего на 2%.

«Базовый принцип жизни — не бояться жизни»,— говорит Феликс Гамзаев, рассказывая о том, что жизни, как правило, боится молодой человек. Человек в возрасте — боится смерти, а нужно, по словам спикера, уважать ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер, сценарист, телеведущий, продюсер и экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский (слева) и один из основателей КубА Клуба Алексей Пшеничный

Фото: Софья Пшеничная Актер, сценарист, телеведущий, продюсер и экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский (слева) и один из основателей КубА Клуба Алексей Пшеничный

Фото: Софья Пшеничная

«Читайте сложные книги, смотрите умные фильмы»,— советует Феликс Гамзаев. Он убежден, что если человек умирает до 80 лет, то он умирает молодым. Молодость, по словам врача, заканчивается там, где заканчивается активная мозговая деятельность.

Во второй части бизнес-завтрака стендапер и экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский рассказал об истории формирования команды КВН, выходе в Высшую лигу и работе на телевидении, которая чуть было не расколола кавээнщиков на желающих и не желающих жертвовать временем и силами ради коммерциализации проекта.

По словам кавээнщика, когда «Уральским пельменям» поступило предложение делать восемь концертов в год, многие не были уверены в том, что их потенциала хватит на такое количество юмора. Тем не менее второй сезон шоу включал уже 16 концертов.

Сейчас Сергей ездит с сольным стендап-проектом и не видит снижения интереса публики и гонораров за последние несколько лет. «Экономика не упала, ценник на концерты растет, плюс телеканал продолжает показывать нарезки старых выпусков нашей программы, что также обеспечивает регулярные отчисления»,— рассказал господин Нетиевский.

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