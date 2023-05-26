Глава СК поручил разобраться с жалобами на качество жилья в челябинском микрорайоне

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад в связи с жалобами жителей челябинского микрорайона «Парковый» на некачественное жилье. Об установленных обстоятельствах и итогам проверки ему доложит руководитель регионального управления СК Петр Решетников, сообщают в информационном центре СКР.

Ранее в Челябинске собственники квартир в жилом комплексе «Парковый» выложили в интернет видеообращение, где пожаловались на допущенные застройщиком «Челябинскгражданстрой» нарушения при возведении зданий. Они указали, что при строительстве использовались некачественные материалы, из-за чего в стенах появились трещины, а многоэтажные дома накренились. По их словам, застройщик более года не исполняет решение суда о выплате жильцам компенсаций, выводит активы и пытается инициировать банкротство с целью избежать ответственности.

В связи с обращениями горожан управление СКР по Челябинской области организовало доследственную проверку.

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