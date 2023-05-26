Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в четырех новых регионах

В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях регистрацию Роскомнадзора получили 11 средств массовой информации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили ТАСС в Роскомнадзоре, в настоящее время ведомство рассматривает и ряд других заявлений СМИ о регистрации в четырех регионах, которые были направлены через портал «Госуслуги».

Кроме того, на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей открылись территориальные подразделения Роскомнадзора. Сотрудники ведомства провели обучение местных коллег по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания.

Президент Владимир Путин подписал соглашение о присоединении четырех регионов к России 30 сентября 2022 года. В октябре прошлого года в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках были зарегистрированы и утверждены отделения Союза журналистов России.

Милена Костерева