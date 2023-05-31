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Коммерсантъ FM
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Место в рейтинге Топ-20 стоматологических клиник России, работающих до 3 лет*

Место в рейтинге Название Город Адрес
1 White Aurora Краснодар Ул. Гаражная, 67/1
2 SDS Clinic Санкт-Петербург Ул. Наличная 28/16
3 Центр стоматологии и имплантологии А. Кузнецова Рязань Ул. Чапаева, 59
4 iSTOM CLINIC Санкт-Петербург Пр-т Чкаловский, 50б
5 DocDent Москва Пр-т Комсомольский, 32
6 Atis Faber Екатеринбург Ул. Горького, 26
7 «Трилогия» Москва Ул. Новопесчаная, 16/2
8 Клиника реконструктивной стоматологии Москва Пр-т Ленинский, 105/1
9 Dent a la russe Москва Ул. Поварская, 8/1
10 Azizov Dental Clinic Самара Ул. Арцыбушевская, 40
11 SOUL dental clinic Санкт-Петербург Ул. Республиканская 24/1
12 «Атмосфера» Рязань Цветной бул., 10
13 Ortholove Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 107
14 USMILE Москва Ул. Селезнёвская, 34/1
15 WHITE provenance Новосибирск Ул. Семьи Шамшиных, 65
16 WILL WHITE CLINIC Москва Пр-т Мира, 102/35
17 L.A.Clinic Москва Шелепихинская наб., 42/2
18 Стоматология Доктора Баранова Екатеринбург Ул. Репина, 52
19 Uring Regeneration Clinic Томск Ул. Гоголя ,15
20 «Семантика дент» Москва Ул. Дмитрия Ульянова, 6/1

*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.

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