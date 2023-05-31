Место в рейтинге Топ-20 стоматологических клиник России, работающих до 3 лет*

Место в рейтинге Название Город Адрес 1 White Aurora Краснодар Ул. Гаражная, 67/1 2 SDS Clinic Санкт-Петербург Ул. Наличная 28/16 3 Центр стоматологии и имплантологии А. Кузнецова Рязань Ул. Чапаева, 59 4 iSTOM CLINIC Санкт-Петербург Пр-т Чкаловский, 50б 5 DocDent Москва Пр-т Комсомольский, 32 6 Atis Faber Екатеринбург Ул. Горького, 26 7 «Трилогия» Москва Ул. Новопесчаная, 16/2 8 Клиника реконструктивной стоматологии Москва Пр-т Ленинский, 105/1 9 Dent a la russe Москва Ул. Поварская, 8/1 10 Azizov Dental Clinic Самара Ул. Арцыбушевская, 40 11 SOUL dental clinic Санкт-Петербург Ул. Республиканская 24/1 12 «Атмосфера» Рязань Цветной бул., 10 13 Ortholove Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 107 14 USMILE Москва Ул. Селезнёвская, 34/1 15 WHITE provenance Новосибирск Ул. Семьи Шамшиных, 65 16 WILL WHITE CLINIC Москва Пр-т Мира, 102/35 17 L.A.Clinic Москва Шелепихинская наб., 42/2 18 Стоматология Доктора Баранова Екатеринбург Ул. Репина, 52 19 Uring Regeneration Clinic Томск Ул. Гоголя ,15 20 «Семантика дент» Москва Ул. Дмитрия Ульянова, 6/1