Интерпол задержал в Петербурге гражданина Турции, которого год ищут в Германии за ряд преступлений

Сотрудники Интерпола задержали на Московском вокзале в Петербурге гражданина Турции, которого более года ищут в Германии за серию преступлений. Об этом 26 мая пишет «Фонтанка».

По данным издания, 44-летний мужчина был объявлен в розыск в январе 2022 года в Германии. Предварительно, он якобы организовал преступное сообщество, давал взятки, в том числе должностному лицу, а также легализовал неназванную сумму денег, которую ранее получил преступным путем.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Сотрудники уведомили инициатора розыска о задержании.

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