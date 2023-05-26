Первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов получил травму перед Днем предпринимателя

Первый заместитель председателя правительств Удмуртии Константин Сунцов получил травму ноги перед форумом, посвященному Дню предпринимателя. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале господина Сунцова. Детали инцидента не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Константин Сунцов Фото: Telegram, Константин Сунцов

«Друзья, Константин Сунцов так сильно не хотел выступать против бизнеса (пусть даже и в мини-футбол), что повредил ногу. На этот День предпринимателя он вне игры. Но всегда открыт для вас, вы знаете»,— сказано в сообщении.

Напомним, празднование Дня предпринимателя проходит в парке имени Кирова в Ижевске.