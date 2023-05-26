В Ростовской области будут судить обвиняемого в убийстве, задержанного спустя 11 лет после совершения преступления

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который в августе 2011 года на Петровском бульваре в г. Азове, находясь в состоянии алкогольного опьянения избил 24-летнего мужчину, от чего тот скончался несмотря на оказанную ему в медучреждении помощь. Обвиняемый в совершении преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, его удалось обнаружить при помощи системы распознавания лиц в ноябре 2022 года в г. Химки Московской области, он был задержан и этапирован в Ростовскую область. Ему вменяется преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе допроса обвиняемый свою вину в совершении преступления признал. В настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Иванов