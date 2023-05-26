В Башкирии контроль за состоянием дымоходов и вентканалов отнесли к госжилнадзору

Курултай Башкирии внес изменения в республиканский закон «О регулировании жилищных отношений», включив в предмет госжилнадзора, муниципального и общественного жилищного контроля соблюдение правил эксплуатации газового оборудования компаниями, предпринимателями и гражданами. Также компетентные ведомства обязали следить за выполнением требований по содержанию вентиляционных и дымовых каналов в многоквартирных домах.

Республиканский законопроект разработан в связи с принятием аналогичных изменений в федеральный закон о газоснабжении и Жилищный кодекс РФ. В обосновании к документу говорится, что он направлен на соблюдение требований законодательства о безопасности многоквартирного дома.

«Поддержание всей системы газоснабжения многоквартирного дома в надлежащем состоянии, своевременное техническое обслуживание, ремонт всех ее составных частей помогут избежать создание угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера»,— говорится в обосновании.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

В прошлом году из-за негерметичности дымоходов в Башкирии от газоснабжения отключили десятки многоквартирных домов. Собственникам квартир в Уфе сначала заявляли, что они должны оплатить ремонт общедомового имущества самостоятельно. Позднее на эти цели выделили 31 млн руб. из городского бюджета.

Наталья Балыкова

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