В Челябинске возбуждено дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство младенца. Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, днем 26 мая в баке на контейнерной площадке возле одного из домов Центрального района регионального центра нашли новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Младенца доставили в больницу. Сотрудники полиции установили родители ребенка. Это люди без определенного места жительства.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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