На Алтае осудили владелицу батута, на котором пострадали дети

В Барнауле (Алтайский край) суд рассмотрел уголовное дело владелицы надувного батута, на котором в мае 2021 года пострадали двое маленьких детей. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека) и назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком, рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Кроме того, суд обязал обвиняемую выплатить потерпевшим компенсацию в размере 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как указывается в материалах дела, в 2019 году индивидуальный предприниматель приобрела надувной батут «Микс», на нем играли дети, в том числе, самого младшего возраста. По информации прокуратуры края, аттракцион эксплуатировался с нарушением технической безопасности. Оператор аттракциона, не имеющая специальных познаний о принципах крепления и работы механизма, ранее сообщала подсудимой о том, что батут не устойчив и приподнимается в воздух.

30 мая 2021 года на аттракционе играли две девочки 4 и 5 лет. Резким порывом ветра батут подняло в воздух на высоту около 4 м., находившиеся на нем дети упали и получили травмы. Расследование установило, что из-за ветра «5 швартовочных элементов узлов крепления самопроизвольно развязались, 4 оборвало и 1 узел крепления был вырван из основания батута, что привело к его полному поднятию».

В ходе предварительного следствия предпринимательница вину в содеянном признала.

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Илья Николаев