В Курганской области число жалоб на финансовые организации снизилось на 10%

В январе-марте потребители финансовых услуг в Курганской области направили в Банк России 268 жалоб. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Около половины жалоб было связано с работой банков, 20% — с деятельностью страховщиков, 9% — микрофинансовых организаций. Об этом сообщают в Курганском отделении Уральского ГУ Банка России.

Почти втрое, до 23, снизилось количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО). По поводу них обращались граждане, на имя которых мошенники брали займы. Стало немного меньше (53) жалоб на страховщиков, большинство претензий к которым касаются ОСАГО. Подавляющая часть таких обращений касалась исправления коэффициента бонус-малус, от которого зависит размер страховой премии.

Незначительно, до 145, выросло число жалоб на банки. Стало больше обращений из-за проблем с переводами средств. Снизилось число жалоб на продажи одного финансового продукта под видом другого (мисселинг).

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