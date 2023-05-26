Площадкой «Бератона» заинтересовались структуры Росатома

Бизнесмен Максим Ермаков, структуры которого в 2016 году приобрели часть недвижимого имущества бывшего завода «Бератон» в Березниках, сообщил, что готов сотрудничать с краевыми властями в проекте по созданию на месте бывшего предприятия индустриального парка. Как рассказал «Ъ-Прикамье» господин Ермаков, работа по привлечению на площадку крупных промпредприятий проводилась совместно с администрацией города в течение нескольких лет. «Данная территория обладает необходимыми сетями и коммуникациями, имеет нормативную санитарно-защитную зону до объектов жилой застройки и других промышленных объектов. Общая площадь производственной площадки составляет 102 га. Количество зарегистрированных объектов недвижимости около 80. Стоит отметить, что на сегодняшний день большая часть объектов не эксплуатируется и находится в нерабочем состоянии»,— сказал предприниматель.

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По данным Максима Ермакова, внимание на площадку обратили структуры ГК «Росатом». Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» выдвигали версию, что на территории бывшего химического завода может быть создано производство поликристаллического кремния. «В целях реализации данного проекта готовы в сотрудничестве с краевым правительством выбрать правильную правовую форму формирования земельного участка с учетом размещенных объектов недвижимости, для дальнейшей передачи инициатору проекта»,— пояснил господин Ермаков.