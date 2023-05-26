В парке «Швейцария» летом запретят кататься на электросамокатах

Администрация парка «Швейцария» объявила о том, что с 1 июня для безопасности пешеходов по территории парка будет запрещено передвигаться на электросамокатах, моноколесах, сигвеях и электровелосипедах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Велосипедисты могут не беспокоиться, их передвижение по парку, как и прежде, регулируется скоростным режимом и маршрутами, которые не мешают посетителям в наиболее активных местах прогулок и в зонах детских площадок. Решение принято на основе тщательного анализа многочисленных жалоб, опросов парка и информационных площадок. Абсолютное большинство посетителей парка и нижегородцев высказались за такой вариант», – сообщили в «Швейцарии».

Кроме того, с начала лета увеличится время работы парка. Вход на территорию будет разрешен с 5:00 до 23:00 (сейчас — до 22:00), покинуть парк нужно будет до полуночи.

Также устанавливается расписание работы площадок для тенниса, баскетбола, волейбола и мини-футбола. Их можно будет забронировать в промежутках с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00 по будням, с 12:00 до 21:00 по выходным. В остальное время они будут открыты для всех, играть можно бесплатно.

С1 июня начнет работу пункт проката спортивного инвентаря. В аренду можно взять мячи и ракетки.

Иван Сергеев