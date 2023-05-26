Нижний Тагил вошел в топ городов по скорости окупаемости «однушек» в аренду

Нижний Тагил занял девятое место в топе российских городов с самой быстрой окупаемостью и высокой доходностью от сдачи однокомнатных квартир в аренду. Всего аналитики Домклик Сбербанка провели исследование около в 150 городах.

Так, расходы на покупку съемной однокомнатной квартиры в Нижнем Тагиле можно покрыть арендной платой почти за 11 лет, при том, что владелец получит 9,15% годовых. В среднем в уральском городе покупка «однушки» обойдется в 1,5 млн руб., а в аренду ее можно сдавать за 11,8 тыс. руб. в месяц.

Эксперты поясняют, что владельцы недвижимости в Нижнем Тагиле покупают ее за достаточно низкую цену, а стоимость аренды при этом достаточно высокая. «Это связано с тем, что в 2022 году в небольших городах собственники однокомнатных квартир стали увереннее вести себя на рынке и больше равняться на цены в крупных городах»,— отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В топ-10 городов также вошли Губаха. Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Ухта, Усть-Илимск, Губинский, Волхов, Балаков и Тобольск.

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