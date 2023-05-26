В Сочи начали реконструкцию стадиона «Юность»

В Сочи началась реконструкция стадиона «Юность», находящегося в распоряжении спортивной школы №6 Лазаревского района. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

В настоящее время специалисты проводят планировку территории. Рабочие заняты обустройством системы водоотведения. Реконструкция будет масштабной: на поле уложат новое покрытие, восстановят трибуны, обустроят беговые дорожки, установят прожекторы.

«Работы завершим до конца июля. Первые соревнования на обновленном стадионе проведем уже ко дню физкультурника»,— говорится в сообщении.

По данным портала ЕИС в сфере закупки, стоимость реконструкции составит 46,5 млн руб. Подрядчиком выступает компания «Газстройсервис-Краснодар». Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2020 году в Краснодаре. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности предприятия. Фирма принадлежит Эльвире Назарян. В 2022 году выручка организации составила 66 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.

Анастасия Донскова

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