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Прошедший реконструкцию пермский Дворец молодежи не готов к итоговой проверке перед вводом в эксплуатацию

Региональное управление государственной экспертизы проводит оценку проектной документации реконструкции МАУ «Дворец молодежи». Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекцией строительного надзора Пермского края были выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов в части норм пожарной безопасности. Подрядчику были выданы предписания, и в настоящий момент полностью они не исполнены.

Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

Для того чтобы начать устранять подобные нарушения, требуется прохождение повторной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения. Первый вариант исправленного проекта уже получил отрицательное заключение 25 апреля. Сейчас документация вновь в работе управления госэкспертизы.

Реконструкция Дворца молодежи началась в 2020 году и завершилась в декабре 2022-го. Были обновлены фасад здания и внутренние помещения. В частности, во дворце был обустроен концертный зал на 550 посадочных мест и малый концертный зал на 151 место, коворкинг-центр, конференц-зал, лекционный и тренажерный залы. Также был возведен дополнительный пристрой, где должен разместиться театр «Балет Евгения Панфилова». Цена контракта на выполнение работ составила 499,9 млн руб. Дата сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась. Ранее в мэрии сообщали, что открыть дворец после реконструкции планируется ко Дню города 12 июня.

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