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Двое македонцев получили длительные сроки за контрабанду героина через Россию

Суд Астраханской области признал виновными в контрабанде наркотиков в особо крупном размере двух граждан Республики Северная Македония, которые организовали доставку 368,9 кг героина из Ирана в Европу через Каспий и Волгу. Наркотическое средство было спрятано на борту морского судна в партии строительных кирпичей. Груз должен был быть перевезен из Калужской области в Евросоюз.

Подсудимые отвечали за проведение товара на территории России через таможенные посты. Они были задержаны в феврале 2022 года при попытке передать героин неизвестному лицу для дальнейшей транспортировки. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 19 и 17 лет колонии строго и общего режима соответственно. Приговор еще не вступил в законную силу.

Никита Маркелов

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