Красноярский бизнесмен осужден за хищение при строительстве спорткомплекса для президентского кадетского училища в Туве

В Красноярском крае к двум годам колонии общего режима приговорен гендиректор производственной компании ООО ПСМК «Прогресс» по делу о мошенничестве в крупном размере (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнесмен похитил 12 млн руб. при строительстве многофункционального спортивного комплекса для ФГОУ «Кызыльское президентское кадетское училище», сообщает УФСБ по Красноярскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Заведомо зная о том, что его компания не сможет поставить металлоконструкции для строительства многофункционального спортивного комплекса, заключил договор, тем самым осуществив хищение», - говорится в сообщении ведомства.

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Лолита Белова