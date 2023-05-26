Минпромторг РФ оспаривает торги по продаже завода им. Дзержинского

Vинистерство промышленности и торговли РФ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными торгов по продаже имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД). По информации в картотеке суда, заявление поступило 23 мая. Заседание по его рассмотрению назначено на 19 июня. Одновременно с заявлением Минпромторг попросил принять обеспечительные меры в виде запрета заключения договора купли-продажи имущества. В этом суд министерству отказал, так как на дату его обращения с заявлением о принятии обеспечительных мер договор с победителем торгов уже был заключен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Торги по продаже имущественного комплекса ЗиД единым лотом были объявлены в декабре 2022-го и завершились в апреле текущего года. В итоге актив выкупило за 725 млн руб. столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», которое, по данным источников, может действовать в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП “АВИТЕК”» (входит в холдинг «Алмаз-Антей»).

На этой неделе стало известно, что конкурсный управляющий ФГУП Лев Шляпин подписал с компанией договор купли-продажи имущества. Сам он подтвердил эту информацию, сообщив, что оплата сделки должна произойти в течение 30 дней. Господин Шляпин отмечал, что в течение месяца после опубликования протокола торгов Российская Федерация не уведомила его о своем желании воспользоваться правом преимущественного выкупа имущества ЗиД, в связи с чем он в соответствии с ФЗ «О банкротстве» был обязан подписать договор с победителем торгов.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. Реестровая кредиторская задолженность ФГУП составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС.